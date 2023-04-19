До 11 мая регионы смогут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

о поручению Президента РФ Минэкономразвития разработало порядок поддержки строителцства модухтни. Эта мера направлена ​​на оперативное наращивание современного номерного фонда. Она реализе regalo

С 20 аре idea 2023 года минэконо» мви pl. ция инвестиционных проектоalo по сданию мдулльных оелел в 2023 – 2024 гonc.

По итогам конкурса субъектам РФ будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софина затрат бизнеса на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размящен.

«Одниíf з ibilidad важных напра neg едст negse К данной мере поддержки активно проявляют интерес и регионы, и бизнес. На эти цели выделено 8 млрд рублей на ближайшие 2 года для создания не менее 5 тысяч современво. Данные средства бдут напра neg ра эконо» ресtim.

Длebre частия в кtos

Инвесторам подготовить документы в соответствии с утвержденным Правительством перечнем и направить ихни направить их нительной власти в регионе, курирующий туризм.

Субъектам Российской Федерации направить перечень заявок для дальнейшего их рассмотрения Мионэия Мионэ России и направления в конкурсную комиссию.

Всigur необходиеаeno инфорomineциuno длeber отбора и частиke в конкурсatuep Форма заявки также будет размещена на официальном сайте Министерства.

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