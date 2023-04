Доклад «Региональная экономика»: потребительский спрос продолжает постепенно восстанавливаться

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В марте — первой половине апреля 2023 года потребительская активность продолжила восстанавливаться, особенно заметно — в сфере услуг и общественном питании. Ожидания предприятий розничной торговли и сферы услуг оставались преимущественно позитивными. Месячные темпы роста потребительских цен немного ускорились, но оставались умеренными на большинстве товарных рынков.

Экономическая активность возросла в ряде отраслей. Рост внутреннего спроса поддерживал производство, расширилось строительство транспортной и складской инфраструктуры, решена часть логистических проблем на восточном направлении. В фокусе этого выпуска — влияние динамики восстановления потребительского спроса и изменения его структуры на деятельность компаний, а также состояние агропромышленного комплекса перед весенней посевной и ожидания по урожаю. Подробнее читайте в апрельском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». Фото на превью: Alexandr Soloviev / shutterstock

