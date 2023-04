Дмитрий Вольвач: готовится к запуску удобный инструмент безналичных платежей для иностранных туристов в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач принял участие в совещании, посвященном развитию торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между регионами России и провинциями Вьетнама.

Совещание состоялось в Совете Федерации под председательством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

Дмитрий Вольвач рассказал об актуальных направлениях двустороннего взаимодействия, а также о задачах, стоящих перед Минэкономразвития России на вьетнамском направлении.

Вьетнам, по его словам, является одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии и единственной страной в регионе, с которой действует соглашение о свободной торговле по линии ЕАЭС. По итогам 2022 года товарооборот с Вьетнамом составил 4,6 млрд долл.



«Вместе с регионами мы решаем задачу по увеличению товарооборота с Вьетнамом до 10 млрд долл. к 2025 году, – подчеркнул замминистра. – Необходимым условием для продолжения успешной реализации проектов является работа региональных администраций и самого бизнеса. В этой связи мы придаем большое значение межрегиональным связям между нашими странами и будем поддерживать проведение презентаций и бизнес-миссий российских регионов, компаний и предприятий во Вьетнам. Кроме того, мы готовы содействовать вьетнамским партнерам в организации работы с российскими регионами».

Среди наиболее актуальных треков сотрудничества Дмитрий Вольвач выделил межрегиональное взаимодействие двух стран в сфере туризма, образования, трудовой миграции и создания совместных производств.

«В данный момент ведется активная работа над увеличением взаимного турпотока. В 2022 году туристы из Вьетнама совершили более 10 тысяч поездок в Россию, а туристы из России – более 4 тысяч поездок во Вьетнам, – отметил он. – Готовится к запуску новый проект «Карта туриста», посвященный внедрению удобного механизма безналичных платежей для иностранцев, приезжающих в Россию с туристическими целями».

В ходе заседания участники встречи рассмотрели предложения профильных ведомств для внесения в план практических мероприятий по взаимодействию Совета Федерации России с Национальным собранием Вьетнама и группы дружбы «Россия-Вьетнам» в Национальном собрании Вьетнама на 2023-2025 годы.

«Со своей стороны мы готовы содействовать российским регионам в подписании межрегиональных соглашений, содержащих конкретные меры по увеличению взаимного товарооборота, – резюмировал Дмитрий Вольвач. – На данный момент в проработке находятся два крупных региональных соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях – между правительством Воронежской области и Народным комитетом провинции Виньфук, а также соглашение между правительством Ульяновской области и Народным комитетом провинции Нгеан».

