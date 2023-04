ГУУ приглашает на X Всероссийскую научную конференцию «Львовские чтения — 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает принять участие в работе X Всероссийской научной конференции «Львовские чтения — 2023», которая состоится 25 апреля 2023 года.

Конференция проводится Государственным университетом управления при научной поддержке Центрального экономико-математического института Российской академии наук и Ассоциации «Системная экономика». Конференция посвящена творческому переосмыслению научного наследия крупного российского ученого, академика Российской академии наук Дмитрия Семеновича Львова (1930 – 2007), основателя первой кафедры институциональной экономики в России, создателя теории нравственной экономики, теории эффективности факторов производства и ряда других.

К участию в Конференции приглашаются ведущие отечественные ученые и практики, научные и педагогические работники, обучающиеся, соискатели. Участие бесплатно.

Формат конференции: очное онлайн-участие.

Для участия в работе конференции необходимо до 17:00 мск 24 апреля зарегистрироваться, пройдя по ссылке: https://forms.gle/pp7EkLz7hEjVZQ9v6, и заполнить все обязательные поля.

Тезисы доклада (выступления) в формате MS Word высылаются до 18:00 30 апреля на почту: konf_ie_guu@mail.ru Оформление тезисов – в приложенном информационном письме.

Информационное письмо ЛЧ-2023

Контакты для справочной информации: Сазанова Светлана Леонидовна, +79851733349, konf_ie_guu@mail.ru

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI