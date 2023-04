Гуманитарный институт развивает партнерство

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Делегация Гуманитарного института СПбПУ посетила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, где проходила Декада науки Казахстана. Политехнический университет представляли директор Наталья Чичерина, профессор Валерия Чернявская и директор Высшей школы международных отношений, профессор Сергей Погодин.

Директор ГИ Наталья Чичерина обсудила сотрудничество в области науки и образовательных проектов. Во встрече участвовали проректор по академическим вопросам Серик Макыш, проректор по науке, коммерциализации и интернационализации Жанна Курмангалиева, деканы и заведующие кафедрами трех факультетов, реализующих социальные и гуманитарные образовательные программы.

Визит стал продолжением многолетнего сотрудничества между казахстанским специалистами из ЕНУ и коллегами из Политеха, подтверждением результативности межнационального диалога языков и культур. Запланировано проведение совместных мероприятий и сотрудничество в области академической мобильности студентов и преподавателей двух университетов. Появились перспективы создания сетевых образовательных программ.

За вклад в области науки и образования Наталья Чичерина и Валерия Чернявская были награждены золотыми медалями «Лев Гумилёв».

Для магистрантов, аспирантов и преподавателей ЕНУ Валерия Чернявская провела международный научный семинар «Идентичность в языковой и социокультурной проекции». Сотрудничество по социолингвистике продолжится в совместных проектах, публикациях и научной конференции по проблемам цифровой идентичности, которая запланирована на 2024 год.

Сергей Погодин выступил с докладом «Этнополитический порядок в меняющемся мире: институты и технологии» на XVII Международной научной конференции GYLYM JANE BILIM — 2023. На отдельной секции были заслушаны доклады магистрантов кафедры Ассамблеи народов Казахстана, которые прошли онлайн-стажировку в СПбПУ по программе «Современные исследования в этнологии Евразии: методология, гипотез, практика». Магистранты очень высоко оценили качество работы преподавателей и результаты стажировки. Высшая школа международных отношений планирует расширить сотрудничество с кафедрой Ассамблеи народов Казахстана и перейти к подготовке совместных публикаций и созданию сетевой образовательной программы.

