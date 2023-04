В марте годовая инфляция снизилась во всех регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Снижение произошло из-за эффекта высокой базы: показатель годовой инфляции включает рост цен с апреля 2022 года по март 2023 года и уже не учитывает сильный скачок цен в марте прошлого года.

Сдерживающее влияние на цены продолжала оказывать ограниченная потребительская активность, восстановление поставок импортных непродовольственных товаров и другие факторы. Динамику цен на продовольствие, помимо эффекта высокой базы, определяло снижение издержек производителей мяса и молока и увеличение предложения этой продукции. Основной вклад в замедление роста цен на непродовольственные товары вносили легковые автомобили и электроника. Динамика цен на услуги по регионам была более разнородной, в основном за счет воздушного транспорта и зарубежного туризма. Подробнее об инфляции в каждом регионе можно узнать в опубликованных на сайте Банка России информационно-аналитических материалах. Фото на превью: Pikoso.kz / shutterstock

