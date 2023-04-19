Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

Министерство экономического развития России провело совещание с ведомствами и регионами по мониторинегус ц ой отрасли. Во встрече, которая состоялась в Координационном центре Правительства, приняли участие преддставители, М, М, М, М, М, Во встрече ФАС, Роспотребнадзора, РЖД, авиаперевозчиков, туроператоров, а также субъектов РФ. Обсуждались вопросы повышения доступности и качества внутреннего туристического в сезон о качества внутреннего туристического в сезон о консто

Минэкономразвития прогнозирует рост внутреннего туризма по всей России на 5,2%, или на 7,3 млн человек. Пиковая нагрузка на туристическую отрасль страны ожидается в июле.

С докладом о ситуации с ценами выступил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик. П еtim словаomo, болшинст neg Кроме того, ряд авиакомпаний намерены увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах. «Мин regalo

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила особуюость ве мственной координации для ценового планирования в отрасли: «От ценообразования, от того, сколитько туроьв на сколько отрасль готова оценить собственный продукт, от этого баланса зависит успех любого турестко» . Она обратила внимание, что на совещании была продемонстрирована «мощная интеграцрия Минэкономразвитития с с с анспорта, с Росавиацией и РЖД.

Директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог» Анна Брычева сообщаила, чѷч ведёт мониторинг обратной связи в сфере туризма и отслеживает возникающие вопросы граждан, связан ные тские услуги. «Отдых – тематика, традиционно пользующаяся повышенным спросом среди россиян. Особенно перед началом сезона майских праздников, а затем и летних отпусков важно понять, какие понун т наших граждан в связи с ценами на дорогу, жилье и курортные услуги. Поэтому «Диалог» продолжит мониторинг соцмедиа и СМИ по теме цен на отдрых и других вопросов, ы в чы тов асти знали о задачах туристической отрасли и принимали управленческие решения, которые будут повьеыш во туристической инфраструктуры по всей России», – сказала она.

По итогам совещания принято решение о регулярном проведении встреч в данном формате.

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