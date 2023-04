В ГУУ пройдёт Фестиваль студенческого кино «КиноСфера»

Source: MIL-OSI Russian Language News

20-21 апреля 2023 года в Государственном университете управления пройдёт IV Фестиваль студенческого кино «КиноСфера».

В этом году «КиноСфера» включит в себя обсуждение секретов анимации и технологий управления в кинопроизводстве, общение с актёром Станиславом Рогожаном, а также театрализованное шоу «Алиса знает что делать».

20 апреля мы расскажем о видах контента в анимации и разберём на примерах сериалов и авторских фильмов «Гагарин», «Возвращение», «Маша и медведь», «Умка» и других откуда берётся финансирование. Также поговорим об основах управления и планирования в кино со вторым режиссером фильмов и сериалов «Гоголь.Начало», «Магомаев», «Бабушка легкого поведения 2». Завершающим мероприятием первого дня станет встреча с актёром сериалов «Трудные подростки», «Фандорин. Азазель», «Против всех» Святославом Рогожаном в формате Public talk, где можно будет лично задать вопросы о работе актёра в кино.

Мероприятия пройдут в аудитории У-249.

Расписание на 20 апреля:

12:30 — 13:00 — сбор гостей;

13:00 Мастер-класс. Анимация как креативная индустрия. Где там искусство, а где деньги. Екатерина Кожушаная;

14:30 Мастер-класс. Профессия второй режиссёр. Технологии управления в кинопроизводстве. Основы планирования. Елена Луцук-Власова;

16:00 Public talk. Святослав Рогожан.

21 апреля пройдёт просмотр работ финалистов с членами жюри в блоках анимационного и игрового кино. А завершением дня станет закрытие Фестиваля в виде театрализованного представления, которое точно нельзя пропустить.

Мероприятия пройдут в Актовом зале.

Расписание на 21 апреля:

13:00 — 13:30 — сбор гостей, регистрация;

13:50 — просмотр работ финалистов;

17:00 — 17:30 — перерыв/фуршет;

17:30 — театрализованное представление «Алиса знает что делать» с награждением победителей.

Шорт-лист Фестиваля.

Для студентов ГУУ вход свободный. Ждём всех любителей кино.

