Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

14 апреля на Экономическом факультете Новосибирского государственного университета впервые прошла «Ночь финансиста» – мероприятие, направленное на налаживание контакта между компаниями финансового сектора и студентами и преподавателями факультета. На встрече приглашенные компании провели мастер-классы и игры, а затем был организован специальный аукцион с «карьерными» подарками. О том, как прошла Ночь, рассказали главные организаторы – заведующая кафедрой финансов ЭФ НГУ Светлана Бекарева и руководитель финансового клуба ЭФ НГУ Арина Лиханова.

一 «Ночь финансиста» – уникальное мероприятие образовательно-просветительского характера, позволяющее студентам НГУ погрузиться в тему финансов, узнать много нового, неформально пообщаться с будущими работодателями, ー объяснила Арина.

Студенты познакомились с представителями таких компаний как, Б1, KEPT, Технологии доверия, Альфа-Банк, Совкомбанк, Экспобанк. Все они были отобраны организаторами в соответствии со сферой их работы – финансы, аналитика, аудит и т.д. Участники Ночи задавали вопросы о карьерном развитии, узнавали много интересного о финансах и экономике. Кроме того, на мероприятии работали мини фуд-корт и диджей.

一 Компании-работодатели подготовили различные интерактивы на 25-40 минут. Например, мастер-класс «Мета-навыки» от Альфа-Банка, квиз «Финансы на ночь» от КЕРТ, игру «Marshmallow Challenge» от «Технологии Доверия». За участие в каждом из них студенты получали условную «валюту ЭФ НГУ», созданную специально для события. Поэтому можно сказать, что «Ночь» стала большой игрой, похожей на маленькую экономику, в которой есть свои правила, участники и даже валюта, ー поделилась Светлана Бекарева.

«Ночь финансиста» завершилась аукционом, на котором заработанную валюту студенты обменяли на сертификаты от компаний и преподавателей, а также другие подарки. По окончании мероприятия организаторы составили опрос для всех участников. На основе отзывов оценивалась эффективность Ночного финансиста для его дальнейшего улучшения в следующем году.

一 «Ночь финансиста» – дебютное мероприятие, проведенное в стенах университета. И оно, кстати, прошло довольно успешно. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с компаниями и ждем новых участников. А также планируем сделать «Ночь Финансиста» новой традицией нашего факультета, ー рассказала Арина.

Ранее факультет организовал «Гостевые лекции» для абитуриентов. В рамках мероприятия школьникам получили возможность определиться с будущим профилем подготовки, а также понаблюдать за настоящим учебным процессом и поучаствовать в нем.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI