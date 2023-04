Библиотечный маркетинг обсудили в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 апреля в Государственном университете управления начала работу II Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечный маркетинг 360°».

Цель конференции — обмен опытом библиотек в сфере библиотечного маркетинга, исследование эффективных каналов привлечения читателей и актуальных инструментов библиотечного маркетинга.

Мероприятие прошло в очном и дистанционном формате, собрав более 900 зарегистрированных участников.

На открытии конференции с приветственным словом выступил ректор ГУУ Владимир Строев.

«В начале 21 века с развитием новых технологий неоднократно вставал вопрос о необходимости библиотек в учебных заведениях. Сегодня стало понятно, что библиотеки — это не просто хранилища книг, но и культурные, научно-образовательные центры, куда люди хотят приходить».

Также ректор ГУУ подчеркнул важность привлечения молодежи в библиотеки и рассказал о проводимых в университете исследованиях в этом направлении, отметив особенность студентов, обучающихся в ГУУ.

«У нас молодежь перспективная, настроенная на получение высоких должностей, заточенная на решение государственных задач. Библиотеки помогают направить студентов в рабочее учебно-образовательное русло. На основании исследований уже можно говорить о том, что классическая форма работы библиотеки не подходит современной молодежи. Мы работаем над изменениями и уже на следующей конференции сможем представить полученные результаты».

Директор Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент и председатель секции по библиотечному обслуживанию молодежи Российской библиотечной ассоциации, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Михнова обратила внимание на необходимость маркетингового подхода в работе библиотек.

«Меня можно назвать первым маркетологом в библиотечной отрасли. Более 30 лет сотрудники библиотек поддерживают идеи маркетинга. Без этого развитие библиотек было бы невозможно».

Директор Научной библиотеки ГУУ Ольга Харламова отметила, что «библиотека – особый социальный институт, который аккумулирует, предоставляет и транслирует информацию для пользователей, выбирая наилучшие способы».

Директор по маркетингу издательской группы «КНОРУС» Ольга Никонова подчеркнула, что «важно понимать: если есть услуга, то есть и клиент. Значит есть рынок и конкуренция. Библиотеки должны это учитывать».

Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев обратил внимание на то, что «библиотечное дело активно развивается, и сегодня необходимо не только адаптировать услугу (работу библиотек) под запросы клиентов, но и информировать потребителей о существовании услуги и ее преимуществах».

В первый день конференции участники обсудили возможности библиотечного маркетинга, способы привлечения читателей в библиотеки, важность использования современных библиотечных систем, организацию библиотечного пространства, проектную деятельность библиотек, молодежный кадровый потенциал отрасли, вопросы формирования бренда библиотек и их сотрудников, а также провели практические занятия.

Организаторами Конференции выступили Государственный университет управления, издательская группа «КНОРУС», Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке РБА, секции менеджмента и маркетинга РБА, журнала «Университетская книга».

Увидеть выступления спикеров, а также присоединиться к онлайн трансляции можно на официальном сайте Конференции.

