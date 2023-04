Алексей Херсонцев провел встречу с представителями «Деловой России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

татс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев встретился с представителями Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Участники встречи обсудили в гибридном формате вопросы взаимодействия бизнеса с контрольно-надзорными органами, оптимизации разрешительных режимов и обязательных требований, а также реализации механизма «Трансформация делового климата».

Замминистра отметил инициативу представителей Деловой России о распространении механизма «регуляторной гильотины» на документы разъяснительного характера, которая была поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Правительством была поставлена задача провести инвентаризацию таких документов для принятия решений об их актуальности, отмене и переиздании. Куратором этого направления со стороны Правительства является заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Минэкономразвития с профильными ведомствами и рабочими группами «регуляторной гильотины» проанализировало более тысячи разъяснений. По итогам проделанной работы в 2022 году было отменено 548 разъяснений, несоответствующих законодательству и оказывающих негативное воздействие на правоприменительную практику. На сегодняшний день разработано 39 новых разъяснений.

По словам замминистра, еще одним направлением работы является комплексная инвентаризация сроков вступления в силу обязательных требований. Так, в 2022 году было рассмотрено 1844 обязательных требования, содержащихся в 275 нормативных правовых актах. Перенесены сроки вступления в силу обязательных требований, содержащихся в 10 нормативных правовых актах, совокупные издержки на соблюдение которых составляют 228 млрд рублей.

Также реализация регуляторных инициатив продолжается в рамках механизма «Трансформация делового климата» (ТДК), который позволяет через решение точечных задач улучшать условия для работы компаний, привлечения инвестиций. На сегодняшний день механизм ТДК включает в себя 7 «дорожных карт» и 390 мероприятий по приоритетным направлениям – экспорт, корпоративное управление, интеллектуальная собственность, градостроительная деятельность, новые виды предпринимательской деятельности и реинжиниринг правил промышленного строительства. В этом году 4 «дорожных карт» пополнятся новыми инициативами. Куратором направления является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам Алексея Херсонцева, реализация инициативы социально-экономического развития «Реинжиниринг правил промышленного строительства», которая также является «дорожной картой» в рамках механизма ТДК, позволила сократить на 200 дней клиентский путь инвестора. Например, в 2023 году было запущено «одно окно» проведения градостроительной и экологической экспертиз, что позволит сэкономить время инвестора до 2 месяцев. «Кроме того, с сентября этого года появится возможность отправки исполнительной документации проекта на проверку Государственной инспекции строительного надзора в электронном виде. По оценкам экспертов, после полного перехода в «цифру» экономия для бизнеса может составить до 22 млрд руб. в год», – подчеркнул он.

В мероприятии также приняли участие Алексей Репик, председатель «Деловой России», Гизатулин Ринат, член Генерального совета, руководитель Экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России», Фахретдинов Сергей, член Координационного совета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «РУСКОМПОЗИТ», Авдеева Екатерина, член Генерального совета, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», Малахов Олег, член Генерального совета, председатель Курского регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Прайскей», Мостовщиков Алексей, член Генерального совета «Деловой России», инвестор, совладелец IT-компаний.

