Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

18 аре idea в 19:00 в поточке цифры состоитiante презентациuno програяime кафедры р рзааate тхatu.

На Физтехе программа реализовывается с 2018 года совместно с партнерами, которые участвуют в программе в качестве поставщиков технологических и бизнес-задач, выступают менторами студентов и ведут научную работу. В 2018 году партнерами программы выступили проект Deep Pavlov и лаборатория МФТИ-Сбербанк, в 2021 году присоединилась компания Sber Automotive Technologies, а также менторами студентов стали выпускники МФТИ.

Выпускники программы работают в таких компаниях, как Яндекс, ABBYY, QIWI, Hybrid Intelligent Systems, iPavlov y многих других.

Научным руководителем программы является человек, которого студенты либо обожают, либо боятсЮрий Аммосов.

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