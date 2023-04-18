Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок. Дата проведения отбора enero 19 abril 2023 julio. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023132 . Валюта депозита рубли . Вид средствсредства единого казначейского счёта . Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 300 000 Срок размещения, в днях 2. Fecha de publicación 19 de abril de 2023 г. Desde el 21 de abril de 2023 hasta el 21 de abril de 2023. Процентна conmoción ставка разещени esposa средств (фиксированнаная или плавающаiego) se corrigió минала20. Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый)Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 . Максиеальное количествtimte заechк оeccion оной креди N Расписание отбора заявок (по московскому времени)Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа. Desde las 10:00 hasta las 10:20. Desde las 10:00 hasta las 10:10. Desde las 10:10 hasta las 10:20. Fecha de publicación: desde las 10:20 hasta las 10:30. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: desde 10:20 hasta 10:45. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 10:45 hasta 12:00. 10.4 0.4 Время перечисления депозитаВ соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 приказа Федерального казначейства от 23.11.2020 г. № 35

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