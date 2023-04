18.04.2023 Rada Ministrów za projektem ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE)

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę.

Największym plusem nowego produktu będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia go – przy zmianie miejsca zamieszkania – z jednego państwa członkowskiego UE do innego.

Produktem zbliżonym do OIPE jest w Polsce IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), które funkcjonuje w III filarze emerytalnym. Dlatego w OIPE zastosowane zostaną podobne rozwiązania podatkowe, jak w IKE.

Zgodnie z projektem ustawy, dochody generowane w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE będą zwolnione z opodatkowania. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania.

Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Przykładowo, w 2023 r. wysokość wpłat na OIPE w naszym kraju wynosiłaby 20 805 zł. Límite kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE będzie wynosił 1 proc. zgromadzonego kapitału.

Oszczędzający, którzy zmienią miejsce zamieszkania w UE, będą mogli dalej dokonywać wpłat na OIPE, który wykupili w państwie swojego pierwotnego miejsca zamieszkania. Zachowają oni przy tym prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt.

Rejestrację, oferowanie oraz dystrybucję OIPE w Polsce będzie nadzorować Komisja Nadzoru Finansowego.

