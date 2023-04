18.04.2023 Posiedzenie rządowego sztabu rolnego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Posiedzenie rządowego sztabu rolnego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego18.04.2023

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie rządowego sztabu dotyczącego sytuacji na rynku rolnym. Podczas spotkania omówiono przede wszystkim realizację i wdrażanie rozwiązań dla polskiej wsi. Zakończyły się również dwudniowe rozmowy z przedstawicielami z Ukrainy ws. wznowienia tranzytu produktów rolno-spożywczych przez nasz kraj. Ukraińskie zboże nie zostanie w Polsce, a każdy jego transport będą zakładane elektroniczne plomby z GPS.

Musimy mieć gwarancję dalszego eksportu ukraińskiego zboża do krajów trzecich

Skutki wojny na terenie Ukrainy odczuwalne są w wielu krajach europejskich. Niektóre konsekwencje konfliktu dotknęły między innymi rynek produktów rolnych. Nasz rząd musi zadbać i chronić polskich rolników przed negatywnymi zjawiskami związanymi z wojną u naszego wschodniego sąsiada.

Wprowadziliśmy tymczasowy zakaz wwozu zbóż i innych towarów rolnych do naszego kraju, aby ochronić interes polskich rolników i konsumentów. Zakaz obowiązuje do 30 czerwca 2023 r. Broma para decyzja, którą podjęły również w ostatnim czasie inne państwa europejskie dotknięte podobnym problemem desestabilizacji rynku rolnego w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Od momentu wejścia w życie 15 kwietnia 2023 r., zakaz jest w pełni realizowany przez służby na granicy – ​​ukraińskie towary rolne nie wjeżdżają do Polski.

Koszty związane z pomocą Ukrainie powinny być rozłożone na całą Europę

Apelujemy na forum unijnym, że kwestie importu ukraińskich towarów rolnych muszą być ponownie omówione. Nowe ustalenia muszą uwzględniać negatywne skutki, które pojawiły się wraz z ułatwionym tranzytem ukraińskiego zboża przez kraje Unii Europejskiej. Do czasu stworzenia rozwiązań przez Komisję Europejską, podejmujemy działania, które będą chroniły polskich rolników i konsumentów. Oprócz tymczasowego zakazu wwozu towarów rolnych z Ukrainy do Polski i przyspieszenia opróżniania silosów, wprowadzamy powszechny skup zboża po cenie gwarantowanej – nie niższej niż 1400 zł. Równolegle oferujemy dopłaty do nawozów i paliwa dla rolników.

Żadna tona ukraińskiego zboża nie zostanie w Polsce

Podczas spotkania ze stroną ukraińską minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz minister rozwoju i technologii Waldemar Buda uzgodnili wznowienie tranzytu ukraińskich towarów rolno–spożywczych przez Polskę do innych krajów Unii Europejskiej o północy 2. Wprowadzimy mechanizm SENT znany z ograniczenia działalności mafii paliwowych, do wykorzystania w procesie nadzoru tranzytu żywności ukraińskiej przez Polskę. Oznacza to, że transport, tak zwanym korytarzem solidarnościowym, będzie miał zakładane elektroniczne plomby z GPS i będzie mógł być transportowany bez rozładunku przez terytorium Polski do portów lub poza granice naszego kraju. Transporte tranzytowy będzie kontrolowany przez służbę celno-skarbową.

