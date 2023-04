18.04.2023 Polska i Brazylia razem przeciwko oszustwom podatkowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Brazylią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania dochodów oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania.

To pierwsza tego typu umowa w relacjach polsko-brazylijskich. Stanowi ważny etap w rozwoju dwustronnej współpracy i wymiany gospodarczej między państwami.

Dokument uwzględnia polską politykę zwalczania oszustw podatkowych, polegającą na ograniczeniu możliwości wykorzystywania umów w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w agresywnym planowaniu podatkowym. Oparty jest o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz Modelową Konwencję ONZ w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Umowa zawiera szereg regulacji antyabuzywnych, czyli takich, które mają na celu przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym. Są a mín. regulacje ograniczające przyznanie korzyści zakładom położonym w państwach trzecich, klauzula zastrzegająca korzystanie z określonych przywilejów umownych jedynie przez podmioty kwalifikowane, a także przepis zawierajwowego cy test podustatzwowegola p. Ponadto umowa zawiera klauzulę nieruchomościową, pełną klauzulę wymiany informacji oraz metodę zaliczenia proporcjonalnego jako główną metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Po wejściu w życie ustawy ratyfikacyjnej, dokument ratyfikacyjny zostanie przekazany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Prezydenta RP do podpisu. Do wejścia w życie umowy niezbędne jest zakończenie procesu ratyfikacji także po stronie brazylijskiej.

Polska podpisała dotąd 91 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wykaz umów oraz ich treść jest publikowana na stronie Ministerstwa Finansów.

