18.04.2023 Ćwiczenie taktyczne Zalew-23 na Mierzei Wiślanej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

18 kwietnia, w Porcie Morskim Nowy Świat, Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej w obecności Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, prezydenta Andrzeja Dudy obserwował ćwiczenie żołnierzy 16 Dywizji Zmechanizowanej w ramach ćkwty2cznia.

Zależy nam na tym, żeby wszystkie rodzaje Polskich Sił Zbrojnych, ale także funkcjonariusze, szkolili się w taki sposób, aby poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy. Widzieliśmy odpowiedź na atak terrorystyczny. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń atakami hybrydowymi (…) Żołnierze Wojska Polskiego będą ćwiczyć tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby odstraszyć agresora.

– zaznaczył szef LUN.

Z kolei prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na znaczenie rejonu ćwiczenia Zalew-23.

Jesteśmy w porcie Nowy Świat na tak zwanym przekopie Mierzei Wiślanej. Ten odcinek drogi wodnej ma estrategicazne znaczenie dla obrony granic i terytorium Rzeczypospolitej (…) Sprawą podstawową jest doskonalenie umiejętności armii (…) Wnioski z tego ćwiczenia posłużą do dalszych działań.

– powiedział zwierzchnik polskich sił zbrojnych.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ZALEW-23, miało na celu prowadzenie działań w Zatoce Gdańskiej, rozpoznania granicy RP w rejonie Zalewu Wiślanego, reagowanie na zagrożenia hybrydowe we współdziałaniu z WOT, Policją i Strażą Graniczną.

Mamy wiele przykładów nowoczesnej broni, która już jest na wyposażeniu Wojska Polskiego. Ten proces rozpoczął się w 2015 roku, kiedy pan prezydent Andrzej Duda objął swój urząd, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło rządy. Konsekwentnie ten proces będzie przebiegał, gdyż naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie (…) Chciałem jeszcze raz podziękować panu prezydentowi, zwierzchnikowi sił zbrojnych za obecność i za wsparcie jakiego na co dzień udziela naszym działaniom (…) żeby wzmocnić Wojsko Polskie.

– powiedział wicepremier M. Błaszczak.

Głównym celem ćwiczenia była demonstracja zdolności pododdziałów i oddziałów 16 Dywizji Zmechanizowanej do odpowiedzi na zagrożenia o charakterze militarnym i niemilitarnym z morza, z wykorzystaniem nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną, w rejonie przygranicznym na Zalewie Wiślanym.

Ćwiczenie jest bardzo ważne dla budowy interoperacyjności, współpracy między siłami sojuszniczymi, siłami NATO. Widzieliśmy sprzęt Stanów Zjednoczonych (…) ale także żołnierze brytyjscy, rumuńscy, chorwaccy wspólnie ćwiczą z żołnierzami z 16 Dywizji Zmechanizowanej, a dokładnie z 15 Brygady. Ćwiczą na co dzień tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie, ale także całej wschodniej flance sojuszu północnoatlantyckiego

– mówił szef MON.

Za nami broma niszczyciel min. Jeden z trzech, które już są w służbie. Kolejne zamówione, po wyprodukowaniu przez polskie stocznie trafią do służby – to bardzo dobry projekt. Sprawdzają się te niszczyciele min. Marynarze mówią o nich w samych superlatywach.

– podkreśił ministro Błaszczak.

W ćwiczeniu uczestniczy 2500 żołnierzy z jednostek Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Inspektoratu Wsparcia SZ, WOT oraz sił sojuszniczych wchodzących w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Ponadto, w ćwiczeniu zaangażowanych jest około 500 jednostek sprzętu bojowego i zabezpieczenia logistycznego.

OSI MIL