18.04.2023, 16-38 (мск) иззенены значениigura верхней границы ценово neg

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

18.04.2023

16:38

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 18.04.2023, 16-38 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 120.85) и диапазона оценки рыночных рисков (до 135.51 руб ., эквивалентно ставке 37.5 %) ценной бумаги RCUS (RCUS ETF).

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