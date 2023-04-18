18 ареля 2023 гonc. Состоитiante деtrar

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Parametros. Дата проведения депозитного аукциона 18.04.2023. Валюта размещения FROTAR Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 50 000 000.00 Срок размещения, дней 31 . Дата внесения средств 18.04.2023 . Дата возврата средств 19.05.2023 . Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 7,95 . Условия заключения, срочный или особый Срочный . Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 50 000 000.00 Максимальное количество заявок от одной организации, шт1 . Форма аукциона, открытая или закрытая Закрытая . Дополнительные условия Выплата процентов в конце срока. Основание договора Генеральное соглашение Расписание (по московскому времени) Время сбора заявок $ 15.30 hasta $ 15.45. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимсяhasta las 15.50.

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Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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