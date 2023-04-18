18 апреля 2023 года состоится депозитный аукцион Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры: Дата проведения депозитного аукциона 18.04.2023 . Валюта размещения RUB Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 50 000 000.00 . Срок размещения, дней 31 . Дата внесения средств 18.04.2023 . Дата возврата средств 19.05.2023 Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 8,1 . Условия заключения, срочный или особый Срочный . Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 50 000 000.00 Максимальное количество заявок от одной организации, шт1 . Форма аукциона, открытая или закрытая Закрытая . Дополнительные условия Выплата процентов в конце срока Основание договора Генеральное соглашение Расписание (по московскому времени). Время сбора заявок С 12.30 до 12.45 . Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся До 12.50.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI