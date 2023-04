Яркие эпизоды спорта: открылась онлайн-фотовыставка к 100-летию создания «Динамо» и ЦСКА

Source: MIL-OSI Russian Language News

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку «Славные спортивные традиции», приуроченную к 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

В экспозиции виртуального музея «Москва — с заботой об истории» представлены архивные фотографии с яркими эпизодами из истории «Динамо» и ЦСКА во второй половине XX века. На них запечатлены моменты футбольных, хоккейных, теннисных, волейбольных матчей, соревнования по мотокроссу, велогонкам, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

На снимках можно увидеть Льва Яшина — единственного в мире вратаря, получившего «Золотой мяч» (1963 год), снайпера баскетбола Александра Сальникова, футболиста и хоккеиста Евгения Мишакова, многократных чемпионов СССР по велоспорту Михаила Зайцева и Михаила Маркова, легкоатлета Лазаря Народицкого, фигуристов Наталью Линичук и Геннадия Карпоносова, фехтовальщиков Иосифа Витебского и Григория Крисса.

Среди авторов исторических фотографий Вячеслав Ун Да-син, Дмитрий Чернов, Николай Кулешов, Валентин Хухлаев, Валентин Мастюков, Николай Селюченко, Виктор Шандрин, Виктор Великжанин и Мстислав Боташев.

Спортивное общество «Динамо» было создано 18 апреля 1923 года по инициативе военнослужащих Московского округа (Государственного политического управления при НКВД РСФСР).

Днем рождения ЦСКА принято считать 29 апреля того же года, когда состоялся футбольный матч на первенство Москвы, в котором приняла участие команда Опытно-показательной площадки всевобуча при Центральном управлении военной подготовки трудящихся. Современное название — Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) — было присвоено только в 1960 году.

За прошедшее столетие на базе «Динамо» и ЦСКА воспитаны сотни выдающихся спортсменов, составлявших основу сборных команд Советского Союза и России. Они покоряли спортивные вершины на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх.

Высокие достижения представителей всенародно любимых ЦСКА и «Динамо» способствовали появлению при них школ, секций и кружков для детей и молодежи, а также развитию различных видов массового спорта и привлечению спортсменов-любителей.

