Участники чемпионата «Абилимпикс» впервые продемонстрируют мастерство управления квадрокоптером

В этом году чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» представит новую конкурсную компетенцию — «Оператор беспилотного летательного аппарата». Участники посоревнуются не только в мастерстве управления дроном, но также в техническом обслуживании и ремонте оборудования.

«Сегодня квадрокоптеры используются в разных сферах. Такие технологии активнее всего применяют в строительной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве и аэросъемке. Растет спрос на специалистов, владеющих техникой управления дронами, а также способных их обслуживать и программировать. Все эти востребованные навыки отражены в новой конкурсной компетенции “Абилимпикса”. Участники смогут отточить свое мастерство, продемонстрировать нелинейное мышление при решении конкурсных заданий и открыть для себя новые возможности для дальнейшей профессиональной реализации», — рассказала Надежда Ледащева, руководитель Московского регионального центра развития движения «Абилимпикс».

Соревнования в новой компетенции проведут на полигоне столичного колледжа автоматизации и информационных технологий № 20. Участников разделят на три возрастные группы: «школьники», «студенты» и «специалисты».

Для успешного выполнения задания конкурсанты должны обладать знаниями в области конструирования, технологии изготовления дронов, радиоэлектроники, инженерного моделирования, робототехники и других сферах. На первом этапе соревнования участникам предложат провести диагностику, определить неисправности в летательном аппарате и найти способ устранения поломки. Затем конкурсанты завершат сборку необходимых для полета деталей, настроят и запрограммируют дрон. На финальном этапе нужно продемонстрировать управляемость квадрокоптера: он должен долететь до контрольных точек, облететь препятствия и провести аэрофотосъемку указанных объектов.

Для более опытных участников — «студентов» и «специалистов» — задание усложнят. На летательном аппарате установят механическое или электромагнитное устройство для переноса груза, аппаратуру для трансляции видео в режиме реального времени, оборудование для выполнения автономного полета и датчики.

Жюри оценит точность выполняемых действий, мастерство управления дроном, нестандартный подход в решении задач, знание профессиональной терминологии для авиамоделизма, соблюдение техники безопасности, а также четкость фотоснимков.

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в столице проводит Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе центра «Профессионал», при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. За восемь лет проведения чемпионатов «Абилимпикс» в них приняли участие более шести тысяч москвичей. Столичная команда ежегодно становится лидером в медальном зачете среди всех регионов.

