Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехническом университете прошёл семинар, посвящённый вопросам управления карьерными траекториями преподавателей в рамках реализации кадровой политики вуза. Мероприятие организовала и провела Конкурсная комиссия ППС в преддверии подготовки к традиционному конкурсному избранию претендентов на замещение должностей педагогических работников — так называемому «большому летнему конкурсу ППС».

Присутствовали представители всех институтов, готовящихся к предстоящему конкурсу: учёные и технические секретари учёных советов, председатели экспертно-кадровых комиссий и заместители директоров институтов по кадровой работе.

Семинар открыла проректор по образовательной деятельности СПбПУ, председатель Конкурсной комиссии ППС Елена Разинкина: Актуальность проведения семинара обусловлена происходящими изменениями в трудовом законодательстве, в кадровой политике университета в отношении профессорско-преподавательского состава, а также изменениями локальных нормативных актов, связанных с трудоустройством и конкурсным избранием преподавателей. Мы традиционно проводим такого рода семинары для заинтересованных участников перед началом конкурсных процедур, чтобы рассказать и акцентировать внимание коллег на стратегических вопросах, а также важных оперативных задачах и процедурах при подготовке к конкурсному избранию . Елена Михайловна в своем выступлении осветила современные тенденции кадровой политики в отношении преподавателей, показала трансформацию формирования и развития системы стимулирования педагогических работников, уделив отдельное внимание вопросу, связанному с повышением профессиональных требований.

Начальник Управления персонала Мария Пахомова рассказала об особенностях регулирования труда для педагогических работников, провела анализ основных локальных нормативных актов по конкурсному избранию преподавателей и сделала акцент на квалификационных требованиях к должностям ППС.

Во второй части семинара начальник Отдела кадрового делопроизводства научно-педагогических работников Екатерина Бородина разобрала вопросы, посвящённые специфике оформления и приёма документов кандидатов, которые планируют участвовать в конкуре на замещение должностей ППС, а также проанализировала типичные ошибки, возникающие при подаче документов на конкурс. Правила формирования рекомендаций от институтов по конкурсному избранию ППС подробно проговорила секретарь Конкурсной комиссии ППС Ольга Калинина.

В конце участники задали интересующие их вопросы и высказали пожелание организаторам проводить такие мероприятия не один, а два раза в год, чтобы чаще общаться на профессиональную тематику расширенным представительством всех институтов.

По результатам семинара и успешного прохождения процедур по подготовке и проведению конкурсного избрания представители институтов, занимающиеся кадровой работой, повысят свою квалификацию по краткосрочной программе дополнительного профессионального образования «Кадровая политика университета: управление карьерными траекториями профессорско-преподавательского состава».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI