Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первом квартале 2023 года город предоставил застройщикам, работающим по городскому заказу, более 65,5 гектара земли для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве за счет средств бюджета реализуются крупные градостроительные проекты. В январе — марте этого года для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для реализации городских программ, а также объектов образования, культуры и спорта безвозмездно было выделено 117 участков общей площадью более 65,5 гектара», — рассказал Владимир Ефимов.

Землю для возведения объектов в рамках Адресной инвестиционной программы выделяет застройщикам Департамент городского имущества Москвы по договорам безвозмездного пользования участками.

«Больше всего земли в первом квартале 2023 года выделено для строительства транспортных объектов — 47,3 гектара. Почти 7,6 гектара предоставлено для коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей, 5,3 гектара — для возведения школ и детских садов, 3,3 гектара — для административных зданий, два гектара — для жилья по городским программам», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Например, застройщикам предоставили участки для возведения школы, рассчитанной на 1,1 тысячи учеников, в поселении Мосрентген, а также объектов в составе транспортно-пересадочного узла возле станции метро «Улица Дмитриевского» и улично-дорожной сети в разных районах столицы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI