Студенты приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Студенты старших курсов строительного, автомобильно-дорожного факультетов, факультета инженерной экологии и городского хозяйства и факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Петербурге. Ярмарка организована по поручению зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой и призвана обеспечить промышленные предприятия квалифицированным персоналом. Региональные этапы одновременно проходили на 940 площадках по всей стране. Проведение федерального этапа запланировано на 23 июня.

Обучающиеся, посетившие мероприятие, получили возможность познакомиться с вакансиями более 100 крупнейших предприятий Северной столицы.

«На ярмарке было представлено большое число работодателей – представителей машиностроения, транспорта, металлургии. Студенты получили возможность пообщаться непосредственно с представителями организаций, обсудить вопросы трудоустройства, прохождения практики. Кроме того, посетителям предлагалось пройти профориентационное тестирование и получить индивидуальную консультацию со специалистом по подготовке кадров», – отметила Наталья Черных, заместитель декана по профориентационной работе автомобильно-дорожного факультета.

