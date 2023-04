Студенты ГУУ приняли участие в Национальной научно-технической конференции с международным участием «ПМТ — 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 апреля 2023 года студенты 2 курса кафедры «Управление инновациями» ГУУ, образовательных программ «Инноватика» и «Управление малым и средним бизнесом», в рамках проектной работы и профильных дисциплин вместе с научным руководителем доцентом Инной Прохоровой и директором Бизнес-инкубатора ГУУ Алексеем Сазоновым приняли участие в работе «Национальной научно-технической конференции с международным участием «Перспективные материалы и технологии» («ПМТ — 2023»). Конференция проводится ежегодно Институтом перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА.

Наши студенты познакомились с научными исследованиями и разработками в области нанотехнологий, наноэлектроники, лазерной обработки материалов, послушали выступления ведущих ученых, специалистов и руководителей о проблемах развития полупроводникового машиностроения. Генеральный директор ОАО «НИИ ПМ» С.Г. Никифиров отметил, что отрасль микроэлектроники и полупроводникового машиностроения прошла через серьезные испытания 90-х годов, результатом чего стало сокращение численности ученых-исследователей в Институте полупроводникового машиностроения от 3000 человек до 300 сотрудников в настоящее время, но институт сохранил свой инновационный потенциал в сфере укрепления обороноспособности страны.

Директор Бизнес-инкубатора ГУУ Алексей Сазонов выступил на пленарном заседании с программным предложением стратегического сотрудничества в рамках развития совместной деятельности ГУУ и МИРЭА по коммерческой реализации и продвижению на рынок инвестиций научно-технических решений студентов, аспирантов и молодых ученых в области наноэлектроники.

Концепцию коллаборации вузов в коммерциализации стартапов представила молодая команда Бизнес-инкубатора, образованная три года назад Ириной Прохоровой из команды студентов 1 курса направления «Инноватика», Ирины Даниловой, Валентины Иваскив, Ксении Копыловой, Анфисы Семеновой и Дарьи Цхведанащвили. За три года командной работы студентки организовали и провели общеуниверситетский Конкурс студенческих проектов в 2020 году, осуществляли взаимодействие с бизнес-сообществом, в результате чего на сегодняшний день участвуют под руководством директора Бизнес-инкубатора Алексея Сазонова в развитии сотрудничества со стартапером, разработчиком программного обеспечения АСУ «КСУТО-ПРО».

Благодаря эффективной творческой деятельности команда Бизнес-инкубатора за последний год расширилась: в состав команды вошли студенты 2 курса направления «Инноватика» Денис Зиганшин, Григорий Иванов и Виктор Южанин, а также студент 3 курса образовательной программы «Управление малым и средним бизнесом» Александр Быченко, которые предполагают развивать свои профессиональные компетенции в инновационной сфере в такой сложной области, как деятельность по выращиванию студенческих стартапов.

Выступление команды Бизнес-инкубатора ГУУ оказалось плодотворным. Презентация концепции коллаборации вузов, изложенная как коммерческое предложение по подготовке научно-технических разработок студентов РТУ к участию в программе инвестирования проектов «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям, как наиболее привлекательной для коммерциализации студенческих технологических стартапов, очень понравилась и воодушевила к развитию взаимодействия Советника ректората РТУ МИРЭА, заведующего кафедрой наноэлектроники ИПТИП РТУ МИРЭА, академика РАН, профессора Владимира Кондратенко, с которым команда ранее традиционно общалась на Салоне инноваций «Архимед» в начале апреля.

Мы выражаем большую благодарность Владимиру Степановичу за приглашение принять участие в конференции, имеющей большое значение для развития инновационной деятельности в сфере наноэлектроники, как ведущей отрасли шестого технологического уклада, за предоставленную возможность в реализации профессиональных компетенций будущих менеджеров по инновациям, а также развития взаимодействия и коллаборации в рамках инновационной деятельности ГУУ и РТУ МИРЭА.

