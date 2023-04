Стартовал прием заявок на соискание IX Всероссийской премии «За верность науке»

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 апреля на заседании Экспертного совета в Минобрнауки России было объявлено о начале приема заявок на соискание IX Всероссийской премии «За верность науке». Торжественная церемония, на которой будут объявлены победители, пройдет в октябре 2023 года. Премия «За верность науке» – одно из ключевых ежегодных мероприятий Десятилетия науки и технологий. С 2023 года для лучших проектов, реализуемых в рамках Десятилетия, существует новая одноименная номинация.

C 2015 года в России присуждается уникальная награда – Всероссийская премия «За верность науке». Получить премию могут проекты, авторы которых занимаются научной коммуникацией и популяризацией науки. В числе победителей прошлых лет – журналисты, ученые, представители бизнеса и иные заинтересованные лица, работа которых направлена на поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризацию отечественных научных достижений.

«Премия “За верность науке” в 2023 году включает 14 номинаций, из них 4 – новые. В Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, мы добавили новую номинацию – “Наставник”. Популяризаторы отечественной науки и высшего образования за рубежом теперь могут подать заявку в номинации “Наука – миру”. В этом году к участию в премии приглашены популяризаторы российской науки из Китая, Вьетнама, Кубы и других стран. Как известно, наука не имеет границ. Также с этого года мы будем отмечать специальной номинацией вклад в проекты Десятилетия науки и технологий, проводимого по инициативе Президента. Всем участникам желаю удачи!» – сказал заместитель председателя Правительства Д.Н. Чернышенко.

Кроме того, в текущем сезоне премии появилась номинация «Научно-популярный проект года». С прошлого года перешли номинации «Наука – это модно» для молодых ученых-популяризаторов науки, «Наука как искусство», «Научный журналист года», «Защита исторической правды» и Специальный приз имени Даниила Гранина. Снова объявлены номинации на лучший научно-популярный студенческий проект и «Научная пресс-служба года». Также сохраняются три специальных приза от госкорпораций «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». «Ростех» вручит приз за популяризацию отечественных разработок. На победу в этой номинации могут претендовать проекты, в которых широкой аудитории рассказывается об отечественных прикладных разработках. «Росатом» вручит награду за популяризацию атомной отрасли. Могут номинироваться проекты, которые направлены на популяризацию атомных технологий и способствующие развенчанию мифов об опасности атомных технологий. «Росатом» отметит специальным призом проекты, которые занимаются популяризацией космической отрасли и космических технологий.

О необходимости создания номинации, которая бы поддерживала проекты Десятилетия науки и технологий в России, неоднократно говорил член президиума оргкомитета премии, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий. «Создание отдельной номинации, посвященной Десятилетию науки и технологий, в рамках премии “За верность науке” – это важный шаг для подведения промежуточных итогов реализации Десятилетия. У нас появится возможность ежегодно выявлять лучшие проекты Десятилетия и масштабировать успешный опыт. На мой взгляд, при оценке заявок в данной номинации целесообразно руководствоваться критерием соответствия представляемых проектов трем Индексам Десятилетия. Напомню, это Индекс привлекательности карьеры в научно-технической сфере, Индекс независимости и конкурентоспособности, Индекс осведомленности о достижениях и перспективах российской науки для граждан», – сказал В.А. Садовничий.

Министр науки и высшего образования России В.Н. Фальков подчеркнул, что сегодня популяризации науки уделяется особенное внимание. «Наша с вами задача – поддерживать и помогать создавать новые медийные проекты, авторы которых правдиво и доступно рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях наших ученых. Мы видим, что только за последние два года – с 2020 по 2022 годы – количество заявок от участников выросло с 312 до 1165. В связи с этим в этом году расширен состав членов Экспертного совета. В 2023 году в него вошло 68 человек, в прошлом – 57», – прокомментировал В.Н. Фальков.

Прием заявок будет продолжаться до 12 сентября на официальном сайте: https://zavernostnauke.ru/. Голосование пройдет в два этапа. В каждой номинации Экспертным советом будет отобрано по пять лучших проектов, а оргкомитет определит лауреатов и финалистов. Проведение торжественной церемонии, где будут объявлены имена победителей, запланировано на октябрь 2023 года.

Премия «За верность науке» вручается с 2015 года. С 2022 года премия проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий. Организатором премии выступает Минобрнауки России, а партнерами мероприятия – Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ имени М.В. Ломоносова. Поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

В состав оргкомитета премии входят министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков, заместитель руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента России Д.С. Песков, президент НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчук, президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Российской академии образования О.Ю. Васильева, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» А.С. Гореславский, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Ю.И. Борисов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев и другие.

