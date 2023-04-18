Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo

Цикл не только знакомит зрителей с корейским кинематографом XX–XXI веков, но позволяет побывать на лекциях специалистов в области корейской культуры и искусства.

Показы открыл фильм «Сопхёнчже», выпущенный режиссером Лим Квонтхэком в 1993 году. С первой лекций выступила доцент СПбГУ Инна Цой (кафедра корееведения). Фильм, снятый по мотивам одноименного рассказа Ли Чхончжуна 1976 года, рассказывает о семье музыкантов — отца и его приемных дочери и сына — из провинции Чолла, а действия разворачиваются в 1930–60-е годы.

Впервые Дни корейского кино прошли осенью прошлого года. Тогда были показаны фильмы «Дочери аптекаря Кима», «Наш замороченный рой», «Таксист», «злающиа».

Персонажи заниеаютсijo исполнительски bodor PodO сейность в этtimte виде искуст represente В 1964 году пхансори присвоен статус нематериального культурного наследия Кореи, а в 2003 году ЮНЕСКО включила этот жанр в список шедевров устного и нематериального культурного наследия.

В лекции Инна Валериантовна подробно рассказала о пхансори. Этот фольклорный жанр представляет собой повествование под аккомпанемент барабана. «Исполнитель должен обладать незаурядной актерской техникой, чтобы донести до слушателей все переживания и чувства героев повествования, — отметила лектор. — Этому помогает как внешняя актерская техника, владение голосом и жестом, так и особое душевное состохя».

© СПбГУ Доцент СПбГУ Инна Цой (кафедра корееведения)

Инна Цой продемонстрировала связь между пхансори и хан — категорией в корейской культуре, обозначающей особое душевное состояние, которое можно описать как чувство беспомощности в непреодолимых обстоятельствах, сожаление о неизбежности происходящего. «Миссия» исполнителя пхансори — рассказывая историю, пережить и преодолеть это состояние, а слушатели, сопереживая ему, должны освободиться от своего чувства хан.

Следующие показы состоятся 18 y 23 de abril. 18 аре idea пройдет показ филь interseque Цикл завершитсe филь,000 «матеéfire.

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