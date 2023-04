Современная пешеходная зона появится возле ТПУ «Свиблово»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят территорию возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Свиблово», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — сделать удобные подходы и подъезды к метро “Свиблово” и станциям наземного общественного транспорта, которые входят в одноименное ТПУ. Работы пройдут на улицах Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, в проездах Игарском, Новом Беринговом и Русанова», — отметил заммэра.

Специалисты приведут в порядок тротуары, обновят покрытие на них и на проезжей части, установят фонари с энергоэффективными светильниками, лавочки и информационные стелы. Для автомобилистов сделают удобные парковки, а для пассажиров наземного транспорта оборудуют современные остановки с зарядными слотами.

«Пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, которые позволяют зебре и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. На заключительном этапе проведем озеленение территории, прилегающей к ТПУ “Свиблово”», — подчеркнул Петр Бирюков.

Кроме того, в районе благоустроят сквер, расположенный между улицами Амундсена и Радужной, Беринговым и Новым Беринговым проездами. Там появится комфортная пешеходная зона с новыми фонарями и лавочками.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, всего в этом году планируется благоустроить территории возле семи ТПУ.

