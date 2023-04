Сергей Собянин утвердил ключевые задачи развития столичного здравоохранения до конца 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании Президиума Правительства Москвы обсудили реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» в 2022 году и ход программных мероприятий в 2023 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Среди ключевых задач развития здравоохранения на ближайшую перспективу:

— завершение программы модернизации городских поликлиник, в рамках которой будет проведена реконструкция 201 здания амбулаторных учреждений;

— завершение строительства и ввод в эксплуатацию четырех флагманских центров городских больниц, а также нового комплекса Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, корпусов многопрофильного клинического центра «Коммунарка», инфекционной клинической больницы № 1 и детской городской клинической больницы святого Владимира;

— повышение качества лечения пациентов с онкологическими заболеваниями на основе нового стандарта онкологической помощи;

— дальнейшее развитие проекта проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хроническими заболеваниями, внедрение персонифицированного подхода к лечению пациентов;

— продолжение цифровой трансформации московского здравоохранения и внедрение искусственного интеллекта в рутинную медицинскую практику.

Реализация нового московского стандарта поликлиник

В столице продолжается внедрение нового московского стандарта поликлиник. Он включает в себя не только комплексную реконструкцию городских амбулаторий, но и изменения подхода к их работе.

«Обновление поликлиник и диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями — среди приоритетов госпрограммы “Столичное здравоохранение”. Сейчас на реконструкции 121 поликлиника. Планируем закончить их в конце года. Строим и новые — порядка 30 в районах, где активно строится новое жилье, девять из них уже принимают пациентов. В поликлиники закупаем современное оборудование, медперсонал обучаем в соответствии с новым московским стандартом», — отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, 201 поликлиника вошла в программу комплексной реконструкции, это почти половина амбулаторного фонда столицы.

За последние годы по новому стандарту построили девять новых поликлиник, восемь из которых возвели в 2022 году. Также завершилась реконструкция 80 зданий, 44 из них привели в порядок в прошлом году — это 40 процентов от общего объема.

Программа обновления поликлиник по новому московскому стандарту завершится до конца года — Сергей СобянинСергей Собянин: Современные поликлиники определяют лицо здравоохранения города

Диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями

Масштабная программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около одного миллиона москвичей, которые имеют одно из девяти хронических заболеваний, в том числе сердечную недостаточность, сахарный диабет второго типа, гиперхолестеринемию, артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляцию и трепетание предсердий, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническую обструктивную болезнь легких, язвенную болезнь.

Для горожан с двумя или более хроническими заболеваниями предусмотрена единая программа диспансерного наблюдения. Это значит, что им не потребуется проходить несколько одинаковых обследований по разным заболеваниям.

В соответствии с новым московским стандартом пациенты получают индивидуальную программу наблюдения, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов, а также лекарственные назначения. Информация доступна в электронной медкарте.

Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно, в динамике. В единой медицинской информационно-аналитической системе создан специальный цифровой сервис «Диспансерное наблюдение», где врачи могут увидеть, что пациент вызывал скорую помощь или врача на дом, и — если необходимо — не дожидаясь планового визита могут проактивно пригласить его на прием, направить на дополнительные исследования, консультации специалистов или скорректировать терапию. Кроме того, на постоянной связи с пациентами находятся помощники врачей — специалисты со средним медицинским образованием. Они объясняют горожанам о важности обследований, рассказывают о назначениях врача, обучают пользованию электронной медицинской картой, помогают записаться на прием к специалисту или на исследование. В штате программы работают 400 помощников врачей, при необходимости их число будет увеличено до 600.

Перед каждым приемом и исследованием пациентам заранее приходит СМС-сообщение с оповещением.

Одна из целей проекта — сформировать у пациентов с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями состояния.

