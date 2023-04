Сергей Собянин сообщил о скором открытии нового спортивно-тренировочного комплекса «Динамо»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Скоро начнет работу спортивно-тренировочный комплекс «Динамо», сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Трехэтажное здание площадью около 30 тысяч квадратных метров станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион “ВТБ Арена”. Оно оснащено всем необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта», — поделился Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В комплексе предусмотрена ледовая арена с площадкой по стандартам Национальной хоккейной лиги. Для хоккеистов есть зал сухой разминки, а для фигуристов — зал хореографии.

Также там есть универсальный спортивный зал для волейбола, баскетбола и гандбола. В нем смонтировали разделительные занавесы для того, чтобы можно было проводить несколько соревнований или тренировок одновременно.

В здании оборудовали зал спортивной гимнастики, блок единоборств, манеж с искусственным газоном для тренировок футболистов, медицинские кабинеты. Прилегающую территорию благоустроили — высадили деревья, обустраивают газоны.

Спортивно-тренировочный комплекс будет принимать до 570 участников и 1500 зрителей.

