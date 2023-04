Сергей Собянин — о том, как возрождается уникальное пространство ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице продолжается реализация программы возрождения ВДНХ. Выставочный комплекс активно реставрируется с 2014 года. При этом сохраняется его первоначальный вид и создается современное пространство. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Уже обновлено больше 10 исторических павильонов и 26 объектов культурного наследия», — написал Мэр Москвы.

В Международный день памятников и исторических мест Сергей Собянин рассказал о некоторых павильонах самого известного выставочного комплекса страны.

Так, в павильонах № 41–43 располагается Центр национальных конных традиций. Он был создан на базе трех павильонов комплекса «Животноводство». Сейчас в центре возобновлена работа исторического выводного круга с трибунами на 800 мест, открыты первый в России интерактивный Музей лошади и конный театр Кремлевской школы верховой езды.

Павильон № 84 занимает Дом культуры ВДНХ. Это культурно-досуговое пространство, где на постоянной основе занимаются и выступают вокальные коллективы, работают музыкальные и творческие студии. Внутри сохранился исторический интерьер с классическим архитектурным убранством.

В павильоне «Книги» РОСИЗО (строение 516) находятся читальный зал с зоной для отдыха, лекторий для проведения презентаций и кинопоказов и зона для организации мероприятий на открытом воздухе. Облик павильона вызывает ассоциации с эпохой античности. Такая архитектура нечасто встречается в послевоенный период.

Павильон № 14 был построен в 1939 году и реконструирован в 1959-м. Здание сохранило подлинные фасады и интерьеры. Сейчас в нем открыт выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики, в котором можно познакомиться с историей и культурой этой страны.

В павильоне № 17 расположена мультимедийная галерея «Лес». Посетители могут погрузиться в атмосферу яркого приключения благодаря интерактивным технологиям и 18 оригинальным инсталляциям. Реставраторы сохранили архитектурно-художественные решения фасадов и интерьеров здания, восстановили гранитные и мозаичные полы терраццо.

«В этом году планируем завершить реставрацию и строительство больше десятка павильонов, среди них “Мясная промышленность”, “Атом”, Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан. На ВДНХ откроются новые достопримечательности — парк “Орион” и “Лента Мебиуса”, — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

