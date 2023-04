Сергей Собянин: Москва создает собственную библиотеку разработок с открытым кодом Mos.Hub

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве создана собственная библиотека разработок с открытым кодом Mos.Hub. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

Развитие информационных технологий — коллективный труд миллионов разработчиков программного обеспечения (ПО) по всему миру. Новые эффективные решения быстро становятся доступными всему сообществу. Постоянный обмен идеями — залог успеха отрасли и гарантия появления новых продуктов, без которых уже невозможно представить повседневную жизнь людей.

Традиция публиковать разработки сложилась много лет назад, и до недавнего времени система функционировала исправно и надежно.

«Но, как показали беспрецедентные санкции, с которыми столкнулась Россия, и в этой сфере мы не вправе позволить себе полностью зависеть от иностранных платформ», — отметил Мэр Москвы.

Например, веб-сервис GitHub — крупнейшее в мире хранилище разработок с открытым исходным кодом — официально о каких-либо санкциях не объявлял, однако с апреля прошлого года аккаунты некоторых россиян оказались заблокированы.

«Не отказываясь от сотрудничества с зарубежными коллегами, мы должны развивать свои системы и платформы, которые будет невозможно выключить, что называется, по одному щелчку», — поделился Сергей Собянин.

Более 10 лет назад Правительство Москвы создало городской репозиторий программного обеспечения, в котором хранится исходный код столичных сервисов, информационных систем и отраслевых платформ. На его основе создана библиотека решений с открытым кодом Mos.Hub, которую сейчас тестируют городские ИТ-специалисты. Совсем скоро все желающие смогут использовать готовые решения с Mos.Hub, а также делиться собственными разработками.

Помимо репозитория, в Mos.Hub есть дополнительные полезные функции для разработчиков. Например, одна из самых значимых — возможность проверить код на ошибки и наличие вредоносных компонентов.

«Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения. В ближайшие несколько лет мы планируем полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты», — добавил Мэр Москвы.

Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и людей, а также позволит российским разработчикам сохранить свою конкурентоспособность, независимо от решений, принимаемых за пределами страны.

