Сергей Собянин: До конца года в Москве откроется четыре окружных волонтерских центра «Доброе место»

В Москве до конца года появятся четыре новых окружных волонтерских центра, их откроет ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке города. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Волонтерские центры откроются на юго-востоке (Братиславская улица, дом 15, корпус 2), юге (улица Трофимова, дом 9), востоке (Косинская улица, дом 24, корпус 3) и северо-западе (Аэродромная улица, дом 6) столицы. Во всех центрах оборудуют залы для проведения мероприятий и мультимедийные пространства, также в них установят боксы для вторсырья и корма для животных из приютов, уточнил Мэр Москвы.

В городе уже действуют три таких центра. В прошлом году в проекте «Активный гражданин» для них выбрали единое название — «Доброе место».

«За 2022 год в “Добрых местах” прошло больше 260 мероприятий, участниками стали свыше восьми тысяч человек, где помогали больше трех тысяч волонтеров. Было проведено 83 добрых урока для трех тысяч школьников, собрано больше 400 килограммов корма для животных и 13 тонн вторсырья», — написал Мэр Москвы.

Волонтерские центры ежедневно предлагают всем неравнодушным москвичам разные возможности добровольческой деятельности — от проведения деловых встреч до участия в благотворительных акциях и поддержки в создании социально значимых проектов.

Мастер-классы, лекции и интенсивы: волонтерские окружные центры проведут более 100 мероприятий этой весной

