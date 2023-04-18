Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Правительство Москвы утвердило порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат на уплату платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) для промышленных предприятий города. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Теперь малые и средние предприятия смогут компенсировать часть затрат на лизинг оборудования — расширили программу финансовой поддержки модернизации московской промышленности. Льготная ставка по договорам финансовой аренды составит trи процента», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

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гот л лыйинг станет частю горunce. Оператором программы выступает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В целях докапитализации фонда из городского бюджета выделили 20 миллиардов рублей.

В рамках программы промышленные предприятия могут получить средства на приобретение оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры Москвы.

В июле 2022 года ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий снизили с девяти до трех процентов — как для новых, так и для ранее одобренных кредитов. Максимальный размер кредита увеличили с одного до trех миллиардов рублей. Срок льготного кредитования составляет до трех лет.

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В феврале 2023 года упростили порядок получения льготных инвестиционных кредитов — исключили требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала. Также возможность получить льготный кредит появилась у организаций оборонно-промышленного ко.

Только за первый квартал 2023 года поддержку по программе предоставили 21 московскому предприятию, которым одобрили заявки на получение льготных инвестиционных кредитов на общую сумму 24,8 миллиарда рублей.

Подробную информацию о программе льготного кредитования предприятий можно найти на сайте фонда или позвонив по телефону: +7 (495) 777-26-96.

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