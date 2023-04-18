Рынок СПФИ завершил переход от ставки MosPrime Rate на RUONIA

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа успешно завершила переход на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) от использования индикатора MosPrime Rate на RUONIA в сделках “процентный своп” и “валютно-процентный своп”.

Механизм перехода на RUONIA предполагал изменение условий существующих сделок в соответствии с адаптированной методикой ISDA Fallbacks и с использованием поправки на спред, публикуемой Банком России.

В апреле 2022 года Национальная финансовая ассоциация (НФА) – администратор индикатора MosPrime Rate – приняла решение о прекращении с 1 июля 2023 года публикации индикатора.

Рабочая группа из числа представителей Банка России, НФА, Московской? биржи и участников рынка в качестве альтернативного выбрала индикатор RUONIA.

RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт. RUONIA рассчитывается Банком России по данным отчетности крупнейших кредитных организаций и используется в качестве эталонного индикатора для ряда финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.

Роман Локтионов, директор по внебиржевым деривативам Московской биржи:

“Переход на RUONIA может придать хороший импульс развитию ликвидности и глубины рынка инструментов на этот индикатор. Большинство процентных свопов свыше одного года ранее заключалось в привязке к MosPrime Rate. Появление ликвидности в деривативах на RUONIA на длинных сроках обеспечит участников и их клиентов инструментами хеджирования и повысит привлекательность RUONIA как эталонного индикатора”.

Переход на использование RUONIA соответствует общемировым тенденциям отказа от опросных межбанковских индикаторов, таких как LIBOR и MosPrime Rate, и перехода на безрисковые бенчмарки, формируемые полностью на основе сделок.

На рынке СПФИ обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом, в качестве которого выступает Национальный Клиринговый Центр. Это избавляет участников рынка от необходимости оценивать риски каждого контрагента и подписывать с ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками Московской биржи.



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