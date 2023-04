Расписание поездов на МЦД-1 временно изменится с 22 по 24 апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 03:00 22 апреля до 03:00 24 апреля на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) изменится расписание поездов. Это связано с подготовкой инфраструктуры к открытию МЦД-4, которое должно состояться уже в этом году.

Движения не будет на участке между Савеловским и Белорусским вокзалами. Составы на Савеловском и Белорусском направлениях будут следовать только от и до одноименных вокзалов.

Интервалы движения увеличат до 40 минут на обоих направлениях, в том числе в часы пик. Часть поездов отменят. Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусом № 1195, следующим от станции метро «Ховрино». График движения автобусов и аэроэкспрессов доступен на портале компании.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

