Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В выходные прошло Первенство профсоюзов СО РАН по дартсу, в котором приняли участие 8 команд. Соревнования проходили по системе «Большой раунд», где цель игры – набрать как можно больше очков, кидая по три дротика поочерёдно в каждый сектор с «1» до «20» и в центр. Командные итоги подводились по сумме очков, полученных всеми тремя участниками. Преподаватели НГУ заработали 1180 очков и уверенно заняли 1 место.

В личном зачете второе место занял доцент Факультета естественных наук Илья Ельцов, третье место – заведующий кафедрой физвоспитания Сергей Евтушенко, а начальник спортивного отдела Максим Мальцев стал четвертым.

Поздравляем наших преподавателей с личными медалями и команду с первым местом!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI