С 15 по 17 апреля 2023 года в Пекинском политехническом институте прошел Первый Форум инноваций и технологий молодых ученых МГУ, ППИ и Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.

На открытии выступили ректоры трех университетов, подчеркнув важность интенсификации академических и научных обменов между университетами России и Китая.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «Первый форум инноваций и технологий молодых ученых МГУ, Пекинского политеха и совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне продемонстрировал огромный интерес нового поколения исследователей к возможностям России и Китая в научно-образовательной сфере. Признанием актуальности и востребованности этой инициативы является договоренность сделать форум постоянной площадкой взаимодействия, проводить его дважды в год. Основываясь на полученном опыте, рассчитываем на развитие сотрудничества молодых ученых, установление долговременных партнерств, интенсивный обмен научными идеями. Повышенное внимание к материаловедению, химии и биологии, ставшими содержательной рамкой форума, отражает приоритеты его организаторов, особое значение этих научных отраслей в системе современного знания. В дальнейшем контур взаимного интереса участников форума будет расширяться за счет других дисциплин, огромного потенциала междисциплинарных подходов и методов.»

В форуме приняли участие молодые ученые трех партнерских организаций: Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Пекинского политехнического института и Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Фокус прошедшей конференции был направлен на исследования в области материаловедения, химии и биологии. В ходе дискуссий и ознакомительных экскурсий ученые трех университетов имели уникальную возможность не только обменяться собственными научными результатами, но и обсудить возможности старта новых амбициозных научных проектов с использованием уникальных компетенций и оборудования партнерских организаций. Было принято решение, что данный форум станет постоянно действующей площадкой и будет проходить дважды в год. Второй форум пройдет в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне в октябре текущего года.

