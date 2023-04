О чем говорят тренды: продолжение роста экономической активности в марте

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В марте экономический рост продолжился в большинстве отраслей. Его драйвером по-прежнему выступает спрос со стороны бюджета и домохозяйств. Увеличение реальных доходов населения способствует активизации потребительского спроса и со временем может привести к постепенному отказу от модели бережливого потребления.

Несмотря на оживление спроса и улучшение потребительских настроений, рост цен остается умеренным. Его сдерживают в том числе созданные ранее запасы и снижение мировых продовольственных цен. При этом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, а проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Более подробно читайте в бюллетене «О чем говорят тренды». Фото на превью: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

