О проведении 19 апреля 2023 года аукционов ОФЗ выпуска 26242RMFS и выпуска 52005 RMFS

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Информируем Вас о том, что на основании письма Банка России и в соответствии с Частью I. Общая часта ь ь II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены форма, время, срок и порядок проведения аукционов по размещению и торгов следующими облигациями федерального займа:

1.

Наименование Эмитента

Министерство финансов Российской Федерации

Наименование ценной бумаги

облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

Государственный регистрационный номер выпуска

26242RMFS del 19.01.2023

Дата проведения аукциона

19 abril 2023 julio.

Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)

Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путем проведения Аукциона по определению цены размещения.(Расчеты: Рубль)

Торговый код

SU26242RMFS6

Código ISIN

RU000A105RV3

Код расчетов

B01

Дополнительные условия размещения

Долebr неконкурólogo

Время проведения торгов

Время проведения торгов:

horario de trabajo: 12:00 – 12:30;

Horario de atención: 13:00 – 18:00.

2.

Наименование Эмитента

Министерство финансов Российской Федерации

Наименование ценной бумаги

облигации федерального займа с индексируемым номиналом

Государственный регистрационный номер выпуска

52005RMFS del 09.03.2023

Дата проведения аукциона

19 abril 2023 julio.

Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)

Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путем проведения Аукциона по определению цены размещения.(Расчеты: Рубль)

Торговый код

SU52005RMFS4

Código ISIN

RU000A105XV1

Код расчетов

B01

Дополнительные условия размещения

Долebr неконкурólogo

Время проведения торгов

Время проведения торгов:

horario de atención: 14:30 – 15:00;

Horario de atención: 15:30 – 18:00.

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