О проведении 19 апреля 2023 года аукционов ОФЗ выпуска 26242RMFS и выпуска 52005 RMFS

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
Информируем Вас о том, что на основании письма Банка России и в соответствии с Частью I. Общая часта ь ь II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены форма, время, срок и порядок проведения аукционов по размещению и торгов следующими облигациями федерального займа:
1.
Наименование Эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Наименование ценной бумаги
облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска
26242RMFS del 19.01.2023
Дата проведения аукциона
19 abril 2023 julio.
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путем проведения Аукциона по определению цены размещения.(Расчеты: Рубль)
Торговый код
SU26242RMFS6
Código ISIN
RU000A105RV3
Код расчетов
B01
Дополнительные условия размещения
Долebr неконкурólogo
Время проведения торгов
Время проведения торгов:
horario de trabajo: 12:00 – 12:30;
Horario de atención: 13:00 – 18:00.
2.
Наименование Эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Наименование ценной бумаги
облигации федерального займа с индексируемым номиналом
Государственный регистрационный номер выпуска
52005RMFS del 09.03.2023
Дата проведения аукциона
19 abril 2023 julio.
Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путем проведения Аукциона по определению цены размещения.(Расчеты: Рубль)
Торговый код
SU52005RMFS4
Código ISIN
RU000A105XV1
Код расчетов
B01
Дополнительные условия размещения
Долebr неконкурólogo
Время проведения торгов
Время проведения торгов:
horario de atención: 14:30 – 15:00;
Horario de atención: 15:30 – 18:00.
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