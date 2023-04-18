О начале торгов ценными бумагами 19 abril 2023 agosto

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

В сответствии сра negativamente

“19” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“19” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се4

Полное наименование Эмитента

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

Registr.

4B02-444-01000-B-005P del 02/06/2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

100 000 000 штук

Дата погашения

20.04.2023

Торговый код

RU000A1064M1

Código ISIN

RU000A1064M1

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.

Дата окончания размещения

Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.

Андеррайтер

наименование

Банк ВТБ (ПАО)

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0003300000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

ВТБ РФ

Уведомление

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