О начале торгов ценными бумагами 19 abril 2023 agosto

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
В сответствии сра negativamente
“19” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
“19” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се4
Полное наименование Эмитента
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг
Облигации биржевые
Registr.
4B02-444-01000-B-005P del 02/06/2023
Номинальная стоимость
1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске
100 000 000 штук
Дата погашения
20.04.2023
Торговый код
RU000A1064M1
Código ISIN
RU000A1064M1
Уровень листинга
Третий уровень
Способ размещения
Открытая подписка
Цена размещения
Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения
Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер
наименование
Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0003300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
ВТБ РФ
Información de contacto для СМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.