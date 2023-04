Открыта регистрация на международную премию в области искусственного интеллекта «Гравитация»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

С 13 апреля открыт прием заявок на Международную университетскую премию в области искусственного интеллекта “Гравитация”. Премия учреждена для выявления и популяризации проектов и разработок в области искусственного интеллекта и больших данных в странах СНГ. Организаторами премии выступают Президентская академия, Томский государственный университет и Ассоциация “Университетский консорциум исследователей больших данных” при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова и МФТИ.

Участвовать могут команды вузов – разработчики ИТ-решений и команды любых организаций, если их продукты, имеющие практику и потенциал применения для университетов. До 25 мая на сайте премии можно подать заявку по одной или нескольким номинациям. Среди направлений – прорывные научные исследования и разработки, развитие алгоритмов и программных решений в области ИИ и больших данных, инновации в образовательном процессе и подготовке кадров и другие.

Бизнес-школа МФТИ в рамках премии запускает трек AI акселератора «Физтех.Аэро», целью которого является развитие стартап-проектов в области технологий искусственного интеллекта и иных информационных технологий на всех стадиях, начиная с идеи. Победители трека будут являться номинантами премии в области искусственного интеллекта “Гравитация” в направлении молодежный трек. Если у вас есть интересная идея в области искусственного интеллекта, которую вы планируете коммерциализовать, приглашаем принять участие в акселераторе. Подать заявку можно до 20 апреля.

Оргкомитет премии и независимое жюри – отраслевые эксперты, представители органов публичной власти – в заочном формате выберут 9 лучших проектов. Церемония награждения пройдет в два этапа – 23 и 24 июня на площадке московского кампуса РАНХиГС.

Сайт премии: https://gravitation.ai/

