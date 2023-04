Около одной тысячи деревьев высадили в Москве во время общегородского субботника

Source: MIL-OSI Russian Language News

Около одной тысячи деревьев высадили в столице во время общегородского субботника, больше всего — в Северо-Восточном, Южном и Западном административных округах. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках месячника по благоустройству 15 апреля провели общегородской субботник, в котором приняло участие рекордное число жителей столицы — около 1,7 миллиона человек. Это работники комплекса городского хозяйства, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты. Совместно провели работы по уборке города после зимы, очистили дворовые территории, парки и скверы, высадили деревья», — рассказал Петр Бирюков.

Участников субботника обеспечили необходимым уборочным инвентарем, инструментами и посадочным материалом.

По словам заммэра, во время уборки очистили от мусора почти три тысячи гектаров газонов, подготовили 33,4 тысячи квадратных метров цветников, промыли более 3,7 тысячи фасадов и цоколей, привели в порядок почти четыре тысячи павильонов и остановок общественного транспорта, а также отремонтировали 1,1 тысячи детских и 452 спортивные площадки.

Общегородской субботник прошел на 14 знаковых объектах, в парках, на озелененных и дворовых территориях, объектах социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах.

Глава комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за участие в субботнике, подчеркнув, что именно совместная работа городских служб и жителей города позволяет повышать уровень комфорта в столице.

