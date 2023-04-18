На 23 площадках фестиваля «Пасхальный дар» работают пункты сбора подарков «Москва помогает»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
На 23 фестивальных площадках «Пасхального дара» москвичи могут присоединиться к сбору подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий. Сбор проходит в рамках проекта «Москва помогает».
По уже сложившейся традиции в дни фестиваля все желающие могут передать подарки и необходимые вещи тем, кто особенно нуждается в помощи и поддержке.
«Сбор подарков для защитников и жителей новых территорий в эти праздничные дни приобретает особый смысл: Пасха — время добрых дел, помощи всем, кому она нужна, заботы о тех, кто рядом с нами. Можно сказать, что проект “Москва помогает” уже стал частью столичной жизни: сюда приходят люди, чтобы внести свой посильный вклад в важное дело», — рассказали волонтеры, которые работают в пункте сбора помощи на Вешняковской улице.
Всем, кто придет на фестивальные площадки, не составит труда найти пункты сбора подарков. Шале выделяются яркими флагами с надписью «Москва помогает». Сюда можно принести подарки и детям жителей новых территорий, и участникам специальной военной операции. Шале открыты каждый день по графику работы фестивальных площадок. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками.
Сотрудники пунктов «Москва помогает» принимают мужские подарочные наборы, книги, чайные наборы, кондитерские изделия. Вместе с подарками можно передать открытки с пожеланиями участникам специальной военной операции.
Подарки принимают во всех округах по следующим адресам:
— ЦАО, Тверская площадь;
— ЦАО, Парк Горького, Пушкинская набережная;
— САО, Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»);
— СВАО, сквер на улице Хачатуряна (улица Хачатуряна, владение 13);
— СВАО, пересечение улиц Молодцова и Сухонской (Бабушкинский парк);
— СВАО, проезд Серебрякова, владение 14, строение 23;
— ВАО, Городецкая улица, владение 1;
— ВАО, Святоозерская улица, владение 1;
— ВАО, Вешняковская улица, владение 16;
— ВАО, сквер у Гольяновского пруда;
— ЮВАО, площадь Славы (Волгоградский проспект, владение 119);
— ЮВАО, улица Перерва, владение 52;
— ЮВАО, сквер у станции метро «Некрасовка»;
— ЮАО, Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;
— ЮАО, станция метро «Алма-Атинская» (Ключевая улица, владение 22, корпус 1);
— ЮЗАО, Профсоюзная улица, владение 41;
— ЮЗАО, улица Теплый Стан, владение 1б;
— ЮЗАО, бульвар Дмитрия Донского, владение 11;
— ЮЗАО, улица Адмирала Руднева, владение 8;
— ЗАО, Матвеевская улица, владение 2;
— СЗАО, Митинская улица, владение 31;
— СЗАО, пересечение Соколово-Мещерской и Юровской улиц;
— ЗелАО, город Зеленоград, бульварная зона 16-го микрорайона (у корпуса 1606).
Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит в столице в восьмой раз. Каждый его посетитель может легко совершить важное дело — помочь тем, кто нуждается в поддержке.
Основу культурной программы составляют мероприятия благотворительных фондов, организованные совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. В программе фестиваля — мастер-классы, выступления, выставка животных из приютов и уличные активности с участием попечителей фондов, волонтеров, специализированных организаций и просто неравнодушных людей, которые показывают, что помогать легко, приятно и познавательно.
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