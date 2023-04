На 23 площадках фестиваля «Пасхальный дар» работают пункты сбора подарков «Москва помогает»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На 23 фестивальных площадках «Пасхального дара» москвичи могут присоединиться к сбору подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий. Сбор проходит в рамках проекта «Москва помогает».

По уже сложившейся традиции в дни фестиваля все желающие могут передать подарки и необходимые вещи тем, кто особенно нуждается в помощи и поддержке.

«Сбор подарков для защитников и жителей новых территорий в эти праздничные дни приобретает особый смысл: Пасха — время добрых дел, помощи всем, кому она нужна, заботы о тех, кто рядом с нами. Можно сказать, что проект “Москва помогает” уже стал частью столичной жизни: сюда приходят люди, чтобы внести свой посильный вклад в важное дело», — рассказали волонтеры, которые работают в пункте сбора помощи на Вешняковской улице.

Всем, кто придет на фестивальные площадки, не составит труда найти пункты сбора подарков. Шале выделяются яркими флагами с надписью «Москва помогает». Сюда можно принести подарки и детям жителей новых территорий, и участникам специальной военной операции. Шале открыты каждый день по графику работы фестивальных площадок. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками.

Сотрудники пунктов «Москва помогает» принимают мужские подарочные наборы, книги, чайные наборы, кондитерские изделия. Вместе с подарками можно передать открытки с пожеланиями участникам специальной военной операции.

Подарки принимают во всех округах по следующим адресам:

— ЦАО, Тверская площадь;

— ЦАО, Парк Горького, Пушкинская набережная;

— САО, Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»);

— СВАО, сквер на улице Хачатуряна (улица Хачатуряна, владение 13);

— СВАО, пересечение улиц Молодцова и Сухонской (Бабушкинский парк);

— СВАО, проезд Серебрякова, владение 14, строение 23;

— ВАО, Городецкая улица, владение 1;

— ВАО, Святоозерская улица, владение 1;

— ВАО, Вешняковская улица, владение 16;

— ВАО, сквер у Гольяновского пруда;

— ЮВАО, площадь Славы (Волгоградский проспект, владение 119);

— ЮВАО, улица Перерва, владение 52;

— ЮВАО, сквер у станции метро «Некрасовка»;

— ЮАО, Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;

— ЮАО, станция метро «Алма-Атинская» (Ключевая улица, владение 22, корпус 1);

— ЮЗАО, Профсоюзная улица, владение 41;

— ЮЗАО, улица Теплый Стан, владение 1б;

— ЮЗАО, бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

— ЮЗАО, улица Адмирала Руднева, владение 8;

— ЗАО, Матвеевская улица, владение 2;

— СЗАО, Митинская улица, владение 31;

— СЗАО, пересечение Соколово-Мещерской и Юровской улиц;

— ЗелАО, город Зеленоград, бульварная зона 16-го микрорайона (у корпуса 1606).

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит в столице в восьмой раз. Каждый его посетитель может легко совершить важное дело — помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Основу культурной программы составляют мероприятия благотворительных фондов, организованные совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. В программе фестиваля — мастер-классы, выступления, выставка животных из приютов и уличные активности с участием попечителей фондов, волонтеров, специализированных организаций и просто неравнодушных людей, которые показывают, что помогать легко, приятно и познавательно.

