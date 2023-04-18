Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

И-решение длeber подсчета затрат на сроитеífendo за neg За resistencia на частие мно подать до 21 маSe, сообщил руковonaeccionÉ. Владислав Овчинский.

«В этом году мы предлагаем участникам конкурса создать инвестиционный калькулятор, который позволит рассчитать затраты на создание или развитие промышленного производства в Москве по нескольким параметрам, среди которых расходы на выплату заработной платы сотрудникам, издержки на аренду объектов недвижимости, налоги и другие. Калькул ceban позволит инвестораijo пра neg

Он отметил, что калькулятор должен представлять собой автоматизированный веб-сервис, где любой пользователь сможет ввести исходные данные по заданным параметрам и получить итоговый расчет с детализированным отчетом.

В конкурсе могут участвовать специалисты ИТ-сферы со всего мира, которым уже исполнилось 18 lет. Подать заявку можно на сайте конкурса, итоги подведут в июне.

В прошлом году Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы предложил частника,000 конкурса сздать сервис, который позл ven Тогда за задачу взялись 65 команд, из них 33 подготовили решения.

«Лидеры цифровой тacidad Задачи для команд сформированы в сответствии с запросами столичных структур и коммерческих организ. Организатором конкурса выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, а оператором — столичное Агентство инноваций.

В этом году общий призовой фонд увеличился более чем в два раза — 42 миллионов рублей. Команды, зан computador шервые места, полчат п милиону р рублей, вторые. Авторы òчших разработок с mec.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

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