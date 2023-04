Москвичи старшего поколения рассказали о здоровом образе жизни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице завершилась акция «100 советов ЗОЖ», которую провела Московская ассоциация клубов долголетия. В ней приняли участие более 500 человек. Активисты центров и все желающие старше 55 лет целый месяц делились советами о том, как вести здоровый образ жизни. На основе 100 лучших рекомендаций будет составлен сборник, который разместят на страницах центров московского долголетия в социальных сетях. Скачать его смогут все желающие.

«Акция “100 советов ЗОЖ” получила большой отклик у горожан старшего возраста. Здорово, что москвичи старше 55 лет приняли участие в таком полезном флешмобе и поделились своими советами с другими. Как говорят сами участники, эта информация полезна не только людям старшего возраста, но и молодому поколению, которое, прочитав советы, обязательно возьмет курс на ЗОЖ», — рассказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Елена Попова, лидер клуба «Арт-терапия» в центре московского долголетия «Бирюлево Западное», считает необходимой заботу о ментальном здоровье. По ее мнению, это неотъемлемый компонент благополучия и долголетия.

«Благодаря флешмобу получила возможность расширить аудиторию и дать советы тем, кто не может индивидуально заниматься с психологом», — сказала она.

В Москве реализуются программы для досуга, оздоровления и самореализации горожан старшего возраста. Они действуют в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Центры московского долголетия являются частью большой экосистемы, которая помогает расширять возможности горожан старшего возраста, максимально включая человека в культурную, образовательную, спортивную и другие сферы жизни столицы. Сегодня в городе работает более 70 центров московского долголетия, которые насчитывают свыше трех тысяч клубных объединений. Планируется, что в этом году такие центры откроются практически в каждом районе.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь мероприятий размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

