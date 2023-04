Минэкономразвития России будет координировать работу по развитию цифровой платформы «Мой экспорт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство России утвердило основные направления развития цифровой платформы «Мой экспорт», разработанной Российским экспортным центром для отечественных экспортеров и импортеров. Минэкономразвития России выступит координатором этой работы.

Цифровая платформа была разработана в 2018 году, запущена – в ноябре 2020 года. На сегодняшний день на ней зарегистрировано 19835 пользователя. Режиме «одного окна» предприниматели могут получить на платформе более сотни различных мер правовой и государственной поддержки по развитию внешнеэкономической деятельности, а также онлайн-услуги по сопровождению экспортных поставок и продвижению на внешние рынки.

Сервисы «одного окна» помогут экспортерам и импортерам оптимизировать свои издержки, реализовать сквозные процессы взаимодействия между ключевыми этапами на пути продвижения своей продукции на зарубежные рынки, сформировать цифровой профиль организации, обеспечить бесшовные процессы логистики и поставки товаров.

В 2023-2024 году Минэкономразвития России совместно с АО «РЭЦ» и госорганами, уполномоченными к выдаче разрешительных документов в сфере внешнеэкономической деятельности, займутся формированием единого каталога федеральных и региональных услуг и мер поддержки в сфере ВЭД, единого реестра российских экспортеров и импортеров, а также развитием автоматизации и интеграции информационной системы «одно окно» с другими информационными системами органов государственной власти.

«Это повысит информированность российских компаний о доступных мерах поддержки внешнеэкономической деятельности, сократит время на поиск и подготовку обращений на получение услуг, а также оптимизирует взаимодействие информационных систем уполномоченных ведомств», — отметил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

Удобные сервисы в режиме «одного окна» позволят предпринимателям смоделировать на платформе реально существующие «бизнес-процессы», отследить в личном кабинете поставку товаров и результат получения госуслуг.

«Первостепенная задача развития платформы — помочь российскому предпринимателю освоить внешние рынки, сопроводить его на каждом шаге экспортного пути. Причем, сделать это максимально для него удобно — в «цифре», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. — Работа в этом направлении идет постоянно. Мы учитываем потребности экспортеров, эффективно взаимодействуем с ведомствами. Меры, которые указаны в распоряжении Правительства, помогут быстрее и эффективнее выполнять эти задачи».

В распоряжении Правительства определена стратегическая цель – за 4 года провести поэтапную интеграцию информационной системы «одно окно» в национальный механизм «единого окна» ВЭД, включающий не только экспортные и импортные операции, но и торговые, административные, контрольные, регуляторные процедуры, в том числе, – за счет развития сервисных предложений и услуг институтов развития, финансовых, логистических и других профильных организаций и ведомств.

В ходе работы над этим документом специалисты Минэкономразвития России провели целый ряд консультаций с профильными ведомствами и представителями бизнес-сообщества, был составлен подробный план дальнейших действий по реализации основных направлений работы, а также перечень правовых актов, в текст которых необходимо внести изменения для успешного достижения целей по упрощению и ускорению административных процедур, цифровизации процессов внешней торговли и формированию благоприятного бизнес-климата.

«Мы продолжаем формировать прочную правовую основу для цифровизации регулирования сферы внешнеэкономической деятельности, нацеленную на упрощение электронного взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти и организациями, повышение прозрачности прохождения обязательных процедур при реализации внешнеторговых операций. Всё это будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности России и успешному продвижению российских товаров и услуг на мировом рынке», — заключил Владимир Ильичев.

