К закупкам на портале поставщиков Москвы присоединился 40-й регион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Пензенская область стала 40-м регионом, госучреждения которого могут проводить закупки товаров, работ и услуг малого объема через столичный портал поставщиков. Соответствующее Соглашение подписано с руководством субъекта Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 10 лет столичный портал поставщиков стал универсальной площадкой для проведения закупок малого объема. Ресурс способствует повышению экономической эффективности таких закупок, развитию открытости и прозрачности процедур, увеличению спроса на товары российских производителей. Сегодня любой регион может заключить Соглашение с Москвой и подключиться к системе, в которой работают поставщики со всей страны. Пензенская область стала 40-м субъектом Российской Федерации, государственные и муниципальные заказчики которого проводят закупки товаров, работ и услуг на портале. В настоящее время площадка обеспечивает потребности 55,1 тысячи заказчиков из разных регионов. Ежедневно на ресурсе заключается 1,5 тысячи контрактов, а каталог предлагаемой продукции превышает два миллиона уникальных наименований», — рассказал Владимир Ефимов.

После подписания Соглашения в регионе организуют пилотный проект и проведут обучение специалистов по закупкам и работе на ресурсе.

«Поставщики из Пензенской области активно подключаются к порталу. Уже сейчас на площадке зарегистрированы около 850 предпринимателей из этого региона. Всего в системе работают 300 тысяч поставщиков, большинство из них — представители малого и среднего бизнеса. При размещении заказа в системе все они смогут принять участие в закупке и предложить свои товары, работы и услуги заказчику», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Для заказчиков Пензенской области закупки будут проводить через интеграцию с региональной информационной системой «БФТ. Закупки». При размещении заказа в этой системе он одновременно будет отображаться и на портале поставщиков, а зарегистрированные поставщики смогут предложить свои товары, работы и услуги.

«Государственные и муниципальные заказчики из 40 регионов могут приобретать на портале необходимую продукцию, работая в региональных информационных системах для ведения закупочной деятельности через универсальный интеграционный шлюз, соединяющий электронные платформы, или непосредственно в личном кабинете портала поставщиков. Для региональных пользователей на портале реализована возможность проведения совместных закупок, подборки предложений по местонахождению поставщика, а также все остальные цифровые сервисы платформы, включая создание сайта-визитки, где можно разместить региональные нормативно-правовые акты и актуальную информацию по региону», — добавил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Работа на площадке позволяет государственным и муниципальным заказчикам расширять географию поставщиков. По итогам прошлого года около 30 процентов контрактов заключено на портале с исполнителями из других регионов. Чтобы они могли оценить перспективность участия в закупке и затраты на доставку, обеспечить своевременную и надежную поставку продукции, на ресурсе есть логистический сервис. Он позволяет не только посчитать предварительную стоимость отгрузки товаров, но и заключить договор с подходящей логистической компанией.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открываются представительства, где специалисты рассказывают и обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи с пользователями, собирают предложения по доработке функциональных возможностей и технических проблем. Сейчас представительства работают в 30 регионах. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI