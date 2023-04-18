Информация о предложении обыкновенных акций ПАО “ЦГРМ “Генетико”

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

На основании письма, полученного от Общества с ограниченной ответственностью “АЛОР +”, и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – Правила торгов установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи адресных заявок и заключения сделок в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” с акциями обыкновенными ПАО “ЦГРМ “Генетико” (торговый код GECO; ISIN RU000A105BN4) (далее – Акции) в ПАО Московская Биржа.

В рамках первичного публичного размещения подача адресных заявок на покупку Акций ПАО ЦГРМ “Генетико” и заключение соответствующих сделок пройдет в период с 25 апреля 2023 года по 26 мая 2023 года в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в следующем порядке:

1. Продавцом Акций выступит Общество с ограниченной ответственностью “АЛОР +” (идентификатор в системе торгов – MC0063100000, краткое наименование в системе торгов – АЛОР+) (далее – Продавец).

2. Общее количество акций, планируемое к размещению – 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

3. Размер стандартного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 10 (десяти) Акциям.

4. Цена продажи Акций – 17,88 руб. за одну Акцию.

5. заech -ato на покукк аций в период с 25 ареля 2023 года п 26 м.

количество ценных бумаг в лотах;

код расчетов X0;

цена покупки – 17,88 руб. за одну Акцию;

прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

6. Снятие заявок допускается в течение Периода сбора заявок.

7. В период удовлетворения, как этот период определён в п.8 ниже, Продавец удовлетворяет заявки, подлежащие удовлетворению, и отклоняет заявки, не подлежащие удовлетворению, в т.ч. в размере остатка ценных бумаг, не подлежащих продаже.

8. Время проведения торгов Акциями в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”:

период сбора адресных заявок – ежедневно с 25 апреля 2023 года по 26 мая 2023 включительно;

период удовлетворениiencia.

Информируем вас о том, что Акции не включены в котировальные списки ПАО Московская Биржа, в связи с чем имеют маркировку 9 (акции, не включенные в котировальные списки) в поле “Сложный финансовый инструмент”, и доступны для приобретения только инвесторам, прошедшим тестирование по соответствующему типу инструмента, либо квалифицированным инвесторам.

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